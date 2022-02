Bonus psicologo in arrivo nel Decreto Milleproroghe, c’è l’ok della commissione: le prime notizie (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo le numerose proteste contro l’esclusione del Bonus psicologo dalla Legge di Bilancio 2022, sono in arrivo buone notizie per questa agevolazione. Nella nottata appena trascorsa, infatti, le Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali alla Camera hanno approvato la modifica al Decreto Milleproroghe. Ecco quali sono le prime notizie per il Bonus psicologo. Bonus psicologo approvato nel Milleproroghe: quanti sono i fondi e come saranno impiegati Le Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali alla Camera hanno discusso fino a tarda notte le modifiche al Decreto Milleproroghe, registrando scontri tra le forze politiche su alcuni ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo le numerose proteste contro l’esclusione deldalla Legge di Bilancio 2022, sono inbuoneper questa agevolazione. Nella nottata appena trascorsa, infatti, le Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali alla Camera hanno approvato la modifica al. Ecco quali sono leper ilapprovato nel: quanti sono i fondi e come saranno impiegati Le Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali alla Camera hanno discusso fino a tarda notte le modifiche al, registrando scontri tra le forze politiche su alcuni ...

