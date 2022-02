Bonus psicologo da 600 euro all' anno | tetto Isee a 50mila

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilarriverà a 600all'e potrebbe riguardare circa 18 mila persone: sarà parametrato in base all', con ilmassimo fissato apuntando a favorire i redditi ...

Agenzia_Ansa : Nella notte le commissioni hanno approvato il Bonus psicologo #ANSA - repubblica : Il bonus psicologo approvato nella notte con il decreto Milleproroghe: 20 milioni alle strutture sanitarie - ilpost : Le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato l’inserimento del cosiddetto “bonus ps… - andreants2 : Onestamente ringrazierò i rubinetti e se passasse davvero anche il bonus psicologo ma la mia salute mentale ne avre… - Icios007 : Il “bonus psicologo” è, tipicamente, una caxxata dello stato itaGliano. Dopo averti chiuso in casa, in tutti i mo… -

Ilarriverà a 600 euro all'anno e potrebbe riguardare circa 18 mila persone: sarà parametrato in base all'Isee, con il tetto massimo fissato a 50mila euro puntando a favorire i redditi ..., approvato nella notte l'emendamento che prevede un contributo di 600 euro. Ma come funziona? E chi ne ha diritto? Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera ...In arrivo il bonus psicologo, che potrebbe raggiungere le 600 euro all’anno e potrebbe riguardare circa 18 mila persone. Sarà erogato in base all’Isee, con il tetto massimo fissato a 50mila euro punta ...Roma, 17 feb (Adnkronos) – “Il #bonuspsicologo é realtà. Grazie alla battaglia portata avanti di da Filippo Sensi e da tutto il Pd questa notte è stato approvato l’emendamento nel #milleproroghe. Un p ...