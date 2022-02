Bonus psicologico da 600 euro per la salute mentale: a chi tocca e come richiederlo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Bonus psicologo è stato inserito nella legge di conversione del decreto Milleproroghe. Il Bonus psicologico viene riconosciuto nel rispetto di specifici requisiti e in caso di ISEE fino a 50.000 euro. Una novità che sarà attuata dal Ministero della salute, con apposito decreto da emanare di concerto con il MEF. Dopo il tentativo mancato di introdurre un Bonus economico per il sostegno psicologico con la Legge di Bilancio 2022, l’agevolazione trova spazio tra le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio della Camera nel corso dei lavori per la conversione del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021. Il Bonus psicologo 2022 sarà pari ad un massimo di 600 euro a persona, importo che verrà parametrato in modalità progressiva in ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilpsicologo è stato inserito nella legge di conversione del decreto Milleproroghe. Ilviene riconosciuto nel rispetto di specifici requisiti e in caso di ISEE fino a 50.000. Una novità che sarà attuata dal Ministero della, con apposito decreto da emanare di concerto con il MEF. Dopo il tentativo mancato di introdurre uneconomico per il sostegnocon la Legge di Bilancio 2022, l’agevolazione trova spazio tra le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio della Camera nel corso dei lavori per la conversione del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021. Ilpsicologo 2022 sarà pari ad un massimo di 600a persona, importo che verrà parametrato in modalità progressiva in ...

