Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti giovedì 17 febbraio

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il bollettino dell'emergenza Coronavirus della Lombardia aggiornato a giovedì 17 febbraio 2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall'inizio dell'epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di giovedì si registrano 6.116 nuovi contagi, 51 morti, 20.519 tamponi molecolari, 158 in terapia intensiva, 1.649 nei reparti ordinari.

I DATI DELLE REGIONI- Sono 5.964 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 febbraio 2022 in, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimodella Regione. Da ieri sono morte 18 ...coronavirus, dati 17 febbraio/ Positività 7.5%, - 120 ricoveri Il peggio è passato per Ermal Meta , che si sta rimettendo in forze. L'obiettivo è quello di tornare al 100% il ...Il bollettino dell’emergenza Coronavirus della Lombardia aggiornato a giovedì 17 febbraio 2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle ...Sono 57.890 i nuovi contagi da Covid (circa 2mila in meno rispetto a ieri) con 538mila tamponi (-17mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 320 decessi ...