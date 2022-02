Bollettino Covid | 5286 nuovi positivi in Sicilia | 36 morti

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ildel Ministero della salute di oggi 17 febbraio 2022 annuncia 5.286casi di19 registrati nelle ultima 24 ore a fronte di 33.074 tamponi processati in. Il giorno precedente ierano 6.766. Il tasso dità sale al 15,9% (ieri era al 15,1%). L’isola è al quinto posto per contagi. Gli attualisono 251.275 con un decremento di 2.175 casi. I guariti sono 7.632 mentre le vittime sono 36 e portano il totale dei decessi a 9.185. Sul fronte ospedaliero sono 1.343 ricoverati, con 58 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 104, sei in meno rispetto a ieri. Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.258 casi, Catania 1.327, Messina 559, Siracusa 761, Trapani 335, ...

Advertising

SkyTG24 : Covid #Piemonte, il bollettino: 3.059 casi e 1.470 ricoveri - ag_notizie : Covid, in Sicilia inizia ad allentarsi la pressione sugli ospedali: oltre 5 mila i nuovi casi… - Mizius75 : RT @repubblica: Covid Italia, il bollettino del 17 febbraio: 57.890 nuovi casi e 320 morti - News24_it : Oggi 57.890 casi Covid e 320 morti, la positività è stabile al 10,8% - AGI - Agenzia Giornalistica Italia - Gazzettino : #covid, #bollettino oggi 17 febbraio 2022: 57.890 casi e 320 morti, tasso di positività al 10,8% -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

di Silvia Morosi I dati di giovedì 17 febbraio Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Sono 57.890 i nuovi casi dinel nostro Paese (ieri sono stati 59.749, qui il). Sale così ad almeno 12.323.398 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) dall'...TOSCANA - Sono 3.691 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 17 febbraio 2022, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi ...(Adnkronos) – Sono 57.890 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del minister ...Continuano a migliorare i numeri della pandemia. Contagi e ricoveri in calo, ma molti morti, l'onda lunga dei contagi delle scorse settimane.