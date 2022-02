Biden insiste: possibile attacco di Mosca a breve. La Russia: via armi nucleari dal sud - est Europa e Baltico (Di giovedì 17 febbraio 2022) La tensione in Ucraina di nuovo altissima. "Nessun segno di de - escalation" ha detto anche il nostro presidente del Consiglio Draghi che oggi è stato a Parigi per un vertice informale con il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 17 febbraio 2022) La tensione in Ucraina di nuovo altissima. "Nessun segno di de - escalation" ha detto anche il nostro presidente del Consiglio Draghi che oggi è stato a Parigi per un vertice informale con il ...

Advertising

infoitinterno : Biden insiste: concreto il rischio di invasione russa dell'Ucraina 'nei prossimi giorni' - italiaserait : Russia Vs Ucraina, prosegue il ‘Risiko’: per Biden “Il rischio di invasione è molto alto”, Mosca insiste “Manovre p… - AlexEffe2 : RT @DSant65: #Biden insiste “ La #Russia attaccherà #Ucraina “ - fabiodellanno : RT @LaNotiziaTweet: Biden insiste. La #Russia sta per attaccare l'#Ucraina. Per l’intelligence americana Mosca sta preparando un’operazione… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: #Biden insiste “ La #Russia attaccherà #Ucraina “ -