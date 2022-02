Bergomi: “Il Napoli ha tutte le possibilità di passare contro il Barcellona” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Beppe Bergomi ha detto la sua dagli studi di Sky Sport in merito a Barcellona-Napoli, in campo tra pochissimo per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2021/2022. Questo il suo commento: “Sarà una gara complicata, sicuramente difficile, ma io dico che il Napoli è una squadra concreta, più del Barcellona, e ha tutte le possibilità di passare il turno”. Giusto rischiare Osimhen? “È lui il miglior medico di se stesso, è lui che deve capire se se la sente. Poi deve essere l’allenatore bravo a spronarlo, se non è una cosa gravissima”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Beppeha detto la sua dagli studi di Sky Sport in merito a, in campo tra pochissimo per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2021/2022. Questo il suo commento: “Sarà una gara complicata, sicuramente difficile, ma io dico che ilè una squadra concreta, più del, e halediil turno”. Giusto rischiare Osimhen? “È lui il miglior medico di se stesso, è lui che deve capire se se la sente. Poi deve essere l’allenatore bravo a spronarlo, se non è una cosa gravissima”. SportFace.

