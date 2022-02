Belen, momento speciale con i fratelli Cecilia e Jeremias: è accaduto sui social (Di giovedì 17 febbraio 2022) Belen Rodriguez e la nostalgia dei fratelli. La showgirl argentina risponde allo scatto postato dalla sorella sui social insieme a Jeremias: presto una reunion dei fratelli Rodriguez? Nonostante le recenti soddisfazioni professionali, Belen Rodriguez sta facendo i conti anche con le emozioni e i sentimenti. Su Instagram Cecilia Rodriguez, la nota sorella di Belen, ha postato nelle scorse ore uno scatto di diversi anni fa in compagnia della sorella e di Jeremias, che il pubblico appassionato di reality ha avuto modo di conoscere bene tra Grande Fratello Vip e Isola dei famosi. Un momento dal gusto decisamente nostalgico che avrà fatto certamente piacere a tutti i fan dei Rodriguez, tantissimi sparsi in ogni angolo del ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 17 febbraio 2022)Rodriguez e la nostalgia dei. La showgirl argentina risponde allo scatto postato dalla sorella suiinsieme a: presto una reunion deiRodriguez? Nonostante le recenti soddisfazioni professionali,Rodriguez sta facendo i conti anche con le emozioni e i sentimenti. Su InstagramRodriguez, la nota sorella di, ha postato nelle scorse ore uno scatto di diversi anni fa in compagnia della sorella e di, che il pubblico appassionato di reality ha avuto modo di conoscere bene tra Grande Fratello Vip e Isola dei famosi. Undal gusto decisamente nostalgico che avrà fatto certamente piacere a tutti i fan dei Rodriguez, tantissimi sparsi in ogni angolo del ...

Advertising

BassoliMoana : @a_l_e_____ Se vai nei post di Emma di Belen non sto qua fare un elenco se no faccio mattina leggi degli insulti da… - infoitcultura : Belen Rodriguez spiffera cosa le ha detto la De Filippi in confidenza: “è arrivato il momento di…” - iusdatumsceleri : schwa, belen ed eutanasia in tendenza allo stesso momento questa è l'italia - IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi rivela qual è stato il suo momento più difficile nel reality e chi vorrebbe come vinc… -