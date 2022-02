Bcc | sì a fusione tra Cassa di Trento e Alta Vallagarina

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Latra ladie quella dell'e Lizzana si farà. la nuovasarà legalmente costituita con il primo aprile, mentre ladei due istituti è prevista per l'...

Advertising

FABI_News : ??L'A...BCC - FOCUS CCB: Un focus sugli accordi di fusione del gruppo Cassa Centrale Banca. Qui????su #Fabi Tv - PugliaStream : Bcc, con la fusione delle filiali scattano due licenziamenti: è polemica - antonio_cosma : RT @BancaforteABI: Nasce la #Bcc della #CalabriaUlteriore. Approvato il progetto di fusione tra 4 Bcc: #Crotonese, #Vibonese, #Catanzarese… -

Ultime Notizie dalla rete : Bcc fusione

ANSA Nuova Europa

Latra la Cassa di Trento e quella dell'Alta Vallagarina e Lizzana si farà. la nuova Cassa sarà legalmente costituita con il primo aprile, mentre ladei due istituti è prevista per l'11 aprile. Le assemblee straordinarie dei soci che, causa pandemia, si sono espresse tramite le figure del Rappresentante designato (il notaio Nicoletta ...Per lasi tratterebbe di un provvedimento, emesso "per affiancare l'istituto di credito nel ...trasparente il percorso di legalità da tempo avviato e che sarà completato con il processo di...TRENTO, 17 FEB - La fusione tra la Cassa di Trento e quella dell'Alta Vallagarina e Lizzana si farà. la nuova Cassa sarà legalmente costituita con il primo aprile, mentre la fusione dei due istituti è ...Griglia Timeline Grafo ...