Bari, l’ex Palermo Misuraca si presenta: “Qui tanti campioni. Noi siamo la capolista” (Di giovedì 17 febbraio 2022) L'ex Palermo Misuraca, arrivato al Bari l'ultimo giorno di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa Leggi su mediagol (Di giovedì 17 febbraio 2022) L'ex, arrivato all'ultimo giorno di calciomercato, si èto in conferenza stampa

Advertising

CordioliMirco : RT @AlfioKrancic: 'Sovranisti, razzismo, pride'. Vendola debutta a teatro come poeta L'ex presidente della Regione Puglia debutterà a teatr… - marino29b : RT @Crudeli45198835: L'Onu punta l'indice contro il siderurgico di Taranto: 'Ex Ilva ha violato i diritti umani e compromesso la salute dei… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: L'Onu punta l'indice contro il siderurgico di Taranto: 'Ex Ilva ha violato i diritti umani e compromesso la salute dei… - Crudeli45198835 : L'Onu punta l'indice contro il siderurgico di Taranto: 'Ex Ilva ha violato i diritti umani e compromesso la salute… - FcaPitti : RT @AlfioKrancic: 'Sovranisti, razzismo, pride'. Vendola debutta a teatro come poeta L'ex presidente della Regione Puglia debutterà a teatr… -