Barcellona-Napoli, la moviola LIVE: ok il gol di Zelinski rivisto al Var (Di giovedì 17 febbraio 2022) Barcellona-Napoli è il big match dei sedicesimi di finale di Europa League. Ad arbitrare la gara è il romeno Istvan Kovacs, insieme... Leggi su calciomercato (Di giovedì 17 febbraio 2022)è il big match dei sedicesimi di finale di Europa League. Ad arbitrare la gara è il romeno Istvan Kovacs, insieme...

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - sscnapoli : ??? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli, informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso per i tifosi azzurri presenti al Camp Nou… - MonicaMoka79 : RT @PeppinInter: Da una parte il Napoli, dall'altra il Barcellona: le due squadre di Diego. Il tutto in attesa della partita di ritorno, ne… - zim_1999 : Bravo il Napoli a giocare con personalità al Camp Nou ma il Barcellona è di una mediocrità imbarazzante. Alla facci… -