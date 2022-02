Barcellona-Napoli | formazioni ufficiali a breve | il Camp Nou si colora d’azzurro

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 17 febbraio 2022)tutto pronto per giocare il match di andata dei sedicesimi di Europa League. Una sfida importantissima per le due squadra. Ilha nell’Europa League il grande obiettivo stagionale, dato che la formazione di Xavi è fuori dai giochi per lo scudetto. I blaugrana a gennaio si sono rinforzati molto con Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traorè, ma non sono ancora quella macchina da guerra del passato. Inoltre il Barça ha emergenza in difesa con tanti dubbi su chi sarà il compagno di reparto di Piqué. Ilnon snobba l’Europa League, come detto anche da Spalletti in conferenza stampa e vuole fare risultato alNou per trovare maggiore autostima, anche per la lotta scudetto. Gli uomini di Spalletti vanno aper fare anche qualche gol, nonostante ...