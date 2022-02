Barcellona Napoli 0-1 LIVE | magia di Elmas | Zielinski sfonda la porta Vantaggio azzurro

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Allo stadio Camp Nou, il match valido per gli spareggi di Europa League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Camp Nou,si affrontano nel match valido per gli spareggi della Europa League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 5? Tiro– Aubameyang scippa palla a Di Lorenzo e serve Ferran Torres. Lo spagnolo appoggia a rimorchio per Pedri che da fuori calcia fortissimo. Tiro fuori di poco. 15? Occasione– Nico vince un rimpallo fuori area e. Calcia forte col destro da posizione defilata, bravo Meret a respingere in ...

DIRETTA(RISULTATO LIVE 0 - 0): BLAUGRANA PERICOLOSI Inizia la diretta di. Le due squadre scendono in campo per disputare la gara valevole per i sedicesimi di finale di ..., prima della partita ha parlato il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli'Credo che saranno due partite belle e combattute e spero che ilpossa essere all'altezza. ...30' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Elmas si allarga sulla destra, si libera dell'avversario e appoggia al centro per Zielinski. Tiro sul primo palo su cui ter Stegen si supera, ma la palla torna al pola ...Alessandro Matri, ex attaccante di Serie A e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la sfida tra Barcellona e Napoli sui blaugrana: "Sono curioso per questo tridente nuovo di zecca d ...