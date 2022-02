Aziende di abbigliamento cinesi: scoperta evasione fiscale per 22 milioni di euro (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’operazione della Guardia di Finanza di Venezia ha interessato diverse realtà imprenditoriali gestite da cinesi in tutta Italia e anche a Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’operazione della Guardia di Finanza di Venezia ha interessato diverse realtà imprenditoriali gestite dain tutta Italia e anche a Bergamo.

Advertising

djkatum : @LoPsihologo Poi questi Celebrolesi un giorno quando dovranno attenersi alle regole delle aziende ? Cosa faranno ?… - PornoNoblogs : Le aziende di abbigliamento che nel 2022 non riescono a creare maglioncini e magliette in tessuto misto che non si… - chanpeacock2 : Si chiede all Ordine dei Giornalisti italiani di vietare la pubblicazione di foto nei social network non autorizza… -