"Avrei voluto spaccare quella ca**o di porta!": Giucas Casella sotto shock, le telecamere beccano la frase incriminata [VIDEO] (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il gieffino Giucas Casella rimane incredulo, sfogo durissimo nel corso della notte: ecco tutti i dettagli della situazione. Giucas Casella (screenshot YouTube)Durante la notte, Giucas Casella ha assistito al duro sfogo di uno degli ospiti della casa: si tratta di Alex Belli, che non ha apprezzato il comportamento di una concorrente, ovvero Nathaly Caldonazzo. L'ex gieffino, infatti, ha più volte chiesto a sua moglie Delia di allontanarsi dalla donna per evitare di essere plagiata da lei. La Caldonazzo era stata una delle prime ad avvicinarsi alla Duran, consolandola e suggerendole di lasciare suo marito che aveva avuto, a detta sua, un "comportamento manipolatore" nei suoi confronti. Delia, inizialmente convinta dalle sue parole, ha successivamente chiarito con Alex, causando dunque un ...

