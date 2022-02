Advertising

Mediagol : Avellino, ufficiale Gautieri come nuovo tecnico: l’ex Triestina preferito a Boscaglia - sportli26181512 : Avellino, UFFICIALE: l'avvocato De Vito torna come direttore sportivo: L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver affida… - sportavellino : Ufficiale - Avellino: è Carmine Gautieri il nuovo allenatore - - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: L'#Avellino riparte da #Gautieri, è lui il nuovo allenatore - latinacalcio : Latina Vs Avellino, anticipo alle 18,00 del 22 febbraio. Iniziata la vendita dei tagliandi: Iniziata la vendita onl… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino UFFICIALE

In carriera, oltre all'esperienza all', ha diretto l'area tecnica di Aversa Normanna (dal 2008 al 2011) e dell'Arezzo (da Gennaio 2021 a dicembre 2021) ricoprendo, in quest'ultimo club, anche ...Commenta per primo Dopo l'annuncio del direttore sportivo, è arrivata anche l'ufficialità per la guida tecnica della squadra. La conferma arriva direttamente dal sito del club: '' L'U. S.1912 comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a mister Carmine Gautieri . Nato a Napoli il 20 Luglio 1970 Gautieri, dopo una lunga e prestigiosa carriera da ...L'Avellino ufficializza Gautieri come nuovo tecnico. L'ex Triestina e Pisa è stato preferito a Boscaglia, ancora sotto contratto col Palermo ...Dopo aver sollevato dall'incarico il ds Salvatore Di Somma e il tecnico Piero Braglia, l'Avellino ha sciolto le riserve ufficializzando i sostituti. Vincenzo De Vito, al ritorno in biancoverde (nel cl ...