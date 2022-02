Atp Marsiglia 2022 | Tsitsipas batte Gaston in due set e avanza ai quarti

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Stefanosfatica un po’ più del previsto maHugoin due set per 6-3 7-6(4) nella sfida valida per gli ottavi di finale dell’Atp 250 di. Il numero 1 del seeding del torneo francese piazza subito uno strappo importante in avvio di primo set, portandosi rapidamente sul 3-0 e vedendosi annullare una palla break anche nel quarto game. Il padrone di casa numero 68 al mondo trova addirittura il break del pareggio nel settimo gioco, ma perde nuovamente il servizio nel proprio turno di battuta successivo, andando quindi a cedere il set in appena mezz’ora. IL TABELLONE DEL TORNEO MONTEPREMI e PRIZE MONEY Ma il segnale alla partita è importante, visto che il secondo set viaggia sui binari dell’equilibrio nel punteggio, nonostantedebba lungamente ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Atp di Marsiglia 2022 per la giornata di venerdì 18 febbraio. E' tempo di quarti di finale sul veloce indoor della cittadina francese. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno il russo Karatsev