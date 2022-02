Atp Doha 2022: programma, orari e ordine di gioco venerdì 18 febbraio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 di Doha 2022, per quanto riguarda la giornata di venerdì 18 febbraio. È tempo di semifinali, con il torneo che sta volgendo al termine, ma ad aprire la giornata sarà la finale di doppio tra Bopanna/Shapovalov e Koolhof/Skupski. A seguire, appunto, il penultimo atto del torneo di singolo, a partire dall’incontro tra Rinderknech e Basilashvili. ordine DI gioco VENERDI’ 18 febbraio A partire dalle 17:45 – Bopanna/Shapovalov vs (3) Koolhof/Skupski Non prima delle 20:00 – Rinderknech vs Basilashvili A seguire – Khachanov OR Cilic vs Davidovich Fokina OR Bautista Agut SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il, glie l’didell’Atp 250 di, per quanto riguarda la giornata di18. È tempo di semifinali, con il torneo che sta volgendo al termine, ma ad aprire la giornata sarà la finale di doppio tra Bopanna/Shapovalov e Koolhof/Skupski. A seguire, appunto, il penultimo atto del torneo di singolo, a partire dall’incontro tra Rinderknech e Basilashvili.DIVENERDI’ 18A partire dalle 17:45 – Bopanna/Shapovalov vs (3) Koolhof/Skupski Non prima delle 20:00 – Rinderknech vs Basilashvili A seguire – Khachanov OR Cilic vs Davidovich Fokina OR Bautista Agut SportFace.

