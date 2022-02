Atletica: meeting Lievin, Jacobs vince la sua batteria nei 60 metri e vola in finale (Di giovedì 17 febbraio 2022) Lievin, 17 feb. - (Adnkronos) - Marcell Jacobs vince la seconda batteria e vola in finale nei 60 metri al meeting di Lievin, tappa 'Gold' del Worls indoor tour. Il due volte oro olimpico si impone con il tempo di 6"53 davanti al francese Jimmy Vicaut (6"59) e allo statunitense Cravont Charleston (6"61). Alle 21.30 Jacobs tornerà in pista per la finale. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022), 17 feb. - (Adnkronos) - Marcellla secondainnei 60aldi, tappa 'Gold' del Worls indoor tour. Il due volte oro olimpico si impone con il tempo di 6"53 davanti al francese Jimmy Vicaut (6"59) e allo statunitense Cravont Charleston (6"61). Alle 21.30tornerà in pista per la

