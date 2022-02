Atletica | Lievin 2022 | Holloway imbattibile nei 60 metri ostacoli | non fanno risultato gli altri azzurri

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Una gran serata di sport a, nel meeting indoor in terra francese. Marcell Jacobs si conferma ancora una volta il re della velocità pura con il suo successo nei 60e Jakob Ingebrigtsten che firma il nuovo record mondiale sui 1500. Negli 800piani, Catalin Tecuceanu si deve accontentare del secondo posto nella finale B dietro al francese Robert; non basta l’1’47”48 da lui fatto registrare, venendo battuto negli ultimidall’avversario che vince in 1’47”20. Per la cronaca, la finale A è dello spagnolo Mariano Garcia, titolare del miglior tempo dell’anno, in 1’46”29. Nei 60donne sia Elisa di Lazzaro che Luminosa Bogliolo si fermano in batteria; Laetica Bapte aveva imposto la sua legge con 8.03, anticamera dell’8.00 con cui ha poi vinto la finale; le due azzurre non vanno ...

