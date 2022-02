Atlanta 4 sarà l’ultima stagione della serie con Donald Glover e arriverà entro il 2022 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Atlanta 4 segnerà la fine della serie con Donald Glover. L’annuncio di FX è arrivato a un mese circa dal debutto della terza stagione, che arriverà in anteprima giovedì 24 marzo, a quasi quattro anni dal finale della seconda trasmesso nel maggio 2018. Atlanta 4, a differenza della terza stagione, non si farà attendere: se il capitolo 3 arriva a maggio, il quarto ed ultimo uscirà entro l’anno, compensando così la lunga attesa rispetto alle prime due stagioni. Questo perché FX ha rinnovato la serie per la stagione 4 nell’agosto 2019 e ha preferito operare come fanno molte società di produzione che lavorano per i grandi streamer, cioè ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)4 segnerà la finecon. L’annuncio di FX è arrivato a un mese circa dal debuttoterza, chein anteprima giovedì 24 marzo, a quasi quattro anni dal finaleseconda trasmesso nel maggio 2018.4, a differenzaterza, non si farà attendere: se il capitolo 3 arriva a maggio, il quarto ed ultimo usciràl’anno, compensando così la lunga attesa rispetto alle prime due stagioni. Questo perché FX ha rinnovato laper la4 nell’agosto 2019 e ha preferito operare come fanno molte società di produzione che lavorano per i grandi streamer, cioè ...

