(Di giovedì 17 febbraio 2022), gara rinviata lo scorso gennaio per l’epidemia Covid che aveva colpito i granata, dovrà essereta Lahato che, gara rinviata lo scorso 6 di gennaio per l’epidemia Covid che aveva colpito i granata, dovrà essereta. Respinto quindi il ricorso presentato dai nerazzurri, che si erano costituiti con il sostegnoLega Serie A per chiedere il 3-0 a tavolino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Atalanta Torino conferma della Corte sportiva d’appello: si gioca - #Atalanta #Torino #conferma #della - CalcioNews24 : #AtalantaTorino, arriva la conferma: si gioca ?? - MaSte92_ : RT @CalcioFinanza: Niente 3-0 a tavolino: ricorso respinto, Atalanta-Torino si gioca - ImpieriFilippo2 : RT @CalcioFinanza: Niente 3-0 a tavolino: ricorso respinto, Atalanta-Torino si gioca - yassine01937035 : RT @CalcioFinanza: Niente 3-0 a tavolino: ricorso respinto, Atalanta-Torino si gioca -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Torino

Anche, partita non disputata il 6 gennaio scorso, si dovrà giocare. Dopo aver scelto la stessa linea per Udinese - Salernitana e Bologna - Inter, la Corte sportiva d'appello ha respinto ...La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 21 gare di Serie A contro il: l'ultima ... Queste le parole di Allegri, che torna all'inizio sulla gara contro l': 'La squadra stava ...La Corte sportiva d’appello ha confermato che Atalanta–Torino, gara rinviata lo scorso 6 di gennaio per l’epidemia Covid che aveva colpito i granata, dovrà essere giocata. Respinto quindi il ricorso ...Atalanta-Torino, partita non disputata il 6 gennaio scorso, si dovrà giocare. Lo ha stabilito la Corte sportiva d'appello che ha respinto il ricorso dell'Atalanta che chiedeva la vittoria a tavolino ...