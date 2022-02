Atalanta-Olympiakos | Europa League |  probabili formazioni e diretta tv

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Con il cambio del regolamento dell’, questa è la prima volta che si giocano delle gare playoff invece dei soliti sedicesimi di finale.è una partita che vede davanti due squadre che vengono da cammini differenti. L’è scesa dalla Championsarrivando terza alle spalle di Villareal e Manchester United, mentre l’è arrivato secondo nel girone dialle spalle del Francoforte. Prima partita di playoff per le due squadre, valevoli per il passaggio agli ottavi di. Il “Gewiss Stadium” sarà tutto per i bergamaschi, nonostante il solito caldo pubblico greco pronto alla trasferta. Con l’annullamento della regola dei gol in ...

Tanti gli assenti per l'che dovrà vedersela con l'. Ilicic, Zapata, Palomino e Miranchuk sono gli indisponibili. Spazio a Boga e forse a Koopmeiners in zona avanzata. Per Muriel ...... Alessandro Rimi Terzo alle spalle di Francoforte enel gruppo D di Europa League, il ... non perderti nulla con Zona Gol su DAZN!ù ore 21:00 UEL - Playoff Andata:BC vs Olympiacos ...Da indiscrezioni raccolte in sala stampa, i greci del Pireo dovrebbero usare i braccetti. Ma sul modulo pochi concordano Pedro Martins è abbonato alla difesa a quattro. Il resto varia. Due mediani e t ...Il regolamento di Atalanta-Olympiacos, ecco come funziona con i gol in trasferta nel match di Europa League. Da quest’anno è stata cancellata ufficialmente la regola dei gol segnati fuori casa che val ...