Atalanta - Olympiacos | parziale | 0-0 Muriel con Malinovskyi e Pasalic - Diretta

Advertising

radiobrasil940 : Liga Europa Bola rolando Atalanta x Olympiacos - ilcirotano : LIVE Alle 21 Atalanta-Olympiacos: Gasp con Malinovskyi e Pasalic dietro a Muriel - - realfutebolnews : BOLA ROLANDO ? EUROPA LEAGUE ? ????Atalanta x Olympiacos???? - owwk080 : Atalanta-Olympiacos Pireo in diretta streaming - Record_Portugal : Liga Europa - Atalanta-Olympiacos, em direto -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Olympiacos

Alle 21 c'è sia Porto - Lazio, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, sia, live su Sky Sport, Sky Sport 253, Sky Sport 484 (digitale terrestre) e Sky Sport 4K ( GLI ...Commenta per primo Sono state ufficializzate le formazioni di(3 - 4 - 2 - 1) Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.(3 - 4 - 3) Vaclik; Papastathopoulous, ...Atalanta e Olympiacos scenderanno in campo giovedì 17 febbraio alle ore 21 nell’andata dei Playoff di Europa League, match valido per decretare chi tra le due contendenti riuscirà a qualificarsi agli ...Per l’Atalanta non sarà facile sfidare una squadra come l’Olympiacos, brava a difendere ma brava a capovolgere il campo. Ai microfoni di Sky Sport, Christian Karembeu ha parlato della sfida di stasera ...