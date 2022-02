Atalanta-Olympiacos | le formazioni ufficiali! La scelta su Muriel | c’è Pessina

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Finita la prima settimana di Champions League, ora è tempo di Europa e Conference League. E l’è pronta a debuttare contro i greci dell’: sono uscite leufficialI dell’incontro. Gasperini vuole provare già a consolidare ora il passaggio del turno, ma dovrà fare i contro contro i biancorossi del Pireo: da sempre si considerano squadra ostica e nervosa da affrontare. Ma la Dea, con un ritrovato Boga, dovrà essere brava a giocarsi le sue carte ed a sparigliare la concorrenza. La Dea opta per Musso fra i pali, il quale ha saltato la sfida con la Juventus per squalifica. In difesa confermatissimi il capitano Toloi e Demiral. In mediana fuori sia Freuler che Koopmeiners: con De Roon c’è. Sugli esterni riposa Hateboer: spazio a Pezzella e Maehle. Tridente di qualità per il Gasp che ...

Advertising

webecodibergamo : Atalanta-Olympiacos, qui le formazioni ufficiali e il risultato in tempo reale - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Atalanta-Olympiacos, le formazioni ufficiali: Gasperini punta su Muriel - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Atalanta-Olympiacos, le formazioni ufficiali: Gasperini punta su Muriel - tcm24com : Formazioni Ufficiali: Atalanta-Olympiacos #Atalanta #Olympiacos #EuropaLeague - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Atalanta-Olympiacos, le formazioni ufficiali: Gasperini punta su Muriel -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Olympiacos

Commenta per primo Ritorno in Europa. L'di Gasperini sfida al Gewiss Stadium (fischio d'inizio alle ore 21) l'nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League . I nerazzurri arrivano da un periodo non ...... senza dimenticare gli impegni die Lazio contro, rispettivamente(a Bergamo) e Porto (in trasferta). Tanti gli ospiti che si collegheranno oltre alla redazione di Calciomercato.Giovedì 17 febbraio a Bergamo il primo atto dei playoff di Europa League contro l’Olympiacos, in palio un posto agli ottavi.I bergamaschi sfidano i greci dell'Olympiacos nel match di spareggio di Europa League. Gasperini punta su Muriel in attacco con Pasalic e Malinovskyi a sostegno, mentre i greci scommettono sull'ex Nap ...