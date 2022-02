Atalanta, Marino: “Siamo abituati a rialzarci. Siamo l’emblema della città di Bergamo” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara con l’Olympiacos di Europa League. Ecco le sue parole: “La viviamo in maniera differente, conosciamo quelle che sono le nostre qualità. Abbiamo coraggio e voglia di fare bene in Italia e in Europa. Cercheremo di farlo anche stasera. Frenata in campionato? Guardiamo le prestazioni, i risultati possono essere differenti. Le ultime sono state molto positive, quando non si vince ci sono anche gli avversari e non Siamo stati fortunati con gli episodi. Demotivazione? No, perché c’è grande voglia. Siamo abituati a rialzarci ed essere ancora più determinati. Questa squadra è l’emblema della ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il direttore generale dell’, Umberto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport primagara con l’Olympiacos di Europa League. Ecco le sue parole: “La viviamo in maniera differente, conosciamo quelle che sono le nostre qualità. Abbiamo coraggio e voglia di fare bene in Italia e in Europa. Cercheremo di farlo anche stasera. Frenata in campionato? Guardiamo le prestazioni, i risultati possono essere differenti. Le ultime sono state molto positive, quando non si vince ci sono anche gli avversari e nonstati fortunati con gli episodi. Demotivazione? No, perché c’è grande voglia.ed essere ancora più determinati. Questa squadra è...

Advertising

MarcoBarzaghi : #Marelli 'non è rigore' su #deligt il direttore #Marino dell'Atalanta 'meno male che non arbitra più ' - Gazzetta_it : Gasperini non parla, furia Marino: 'Szczesny da rosso e c'era un rigore per noi' - sportface2016 : #AtalantaJuventus, durissimo attacco di Umberto #Marino a Luca #Marelli su #Dazn: 'Per fortuna non arbitra più, non… - sportface2016 : #Atalanta, #Marino: “Siamo abituati a rialzarci. Siamo l’emblema della città di #Bergamo” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Marino: 'Abbiamo coraggio e voglia di fare bene in Italia e in Europa' -