Astori, tre medici rinviati a giudizio per certificato medico falso (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tre persone sono state rinviate a giudizio per la falsificazione di un certificato medico rilasciato a Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine. Il gup Federico Zampaoli ha rinviato a giudizio il professor Giorgio Galanti, ex direttore sanitario di medicina dello sport del policlinico L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tre persone sono state rinviate aper la falsificazione di unrilasciato a Davide, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine. Il gup Federico Zampaoli ha rinviato ail professor Giorgio Galanti, ex direttore sanitario dina dello sport del policlinico L'articolo

