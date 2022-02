Aria di crisi nel Governo, “Draghi cambi metodo”: Mattarella riceve il premier (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi. La maggioranza è nel caos e per questo il premier ha chiesto un consulto al Colle dopo essere tornato da Bruxelles e aver annunciato che andrà a Mosca per discutere della crisi in Ucraina. LEGGI ANCHE: Pensioni, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il presidente della Repubblica Sergioha ricevuto al Quirinale il presidente del consiglio dei ministri Mario. La maggioranza è nel caos e per questo ilha chiesto un consulto al Colle dopo essere tornato da Bruxelles e aver annunciato che andrà a Mosca per discutere dellain Ucraina. LEGGI ANCHE: Pensioni, L'articolo proviene da Inews24.it.

