Andrea Delogu | le dichiarazioni a sorpresa della conduttrice | “Vado in analisi…”

Leggi su topicnews

(Di giovedì 17 febbraio 2022)ha raccontato del suo percorso in psicoterapia. Ecco cosa ha detto a riguardo.è unatelevisiva e radiofonica che sta avendo un successo incredibile. Il programma con il quale è in onda in seconda serata, Tonica, ha fatto il record di ascolti. In radio è in onda tutti i giorni con Radio 2 con un programma. Primo piano di– Foto presa dal profilo Instagram diSpazia tra tv e radio con molta facilità, anche se si contano anche alcuni lavori nel campo del teatro e del cinema. Per quel che riguarda la sua vita privata, ha da poco confessato di essersi lasciata con il suo ex marito, Francesco Montanari, l’attore di Romanzo Criminale. Tuttavia, sulla sua ...