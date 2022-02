Ambizione rampante. I segreti della nuova Ferrari di Formula 1

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 17 febbraio 2022) La F1-75 non è unabanale. È aggressiva, innovativa, coraggiosa. Ha scelto un rosso antico, lo ha macchiato molto di nero, ma ha allestito un vestito diverso da tutti quelli visti finora. Il regolamento 2022 imponeva auto rivoluzionarie e questadà l’impressione di aver voluto osare davvero con delle forme inedite scolpite dal vento. A guidare tutte le scelte è stata l’aerodinamica. L’architettura delle sospensioni estessa power unit sono tutte figlie delle scelte fatte in galleria del vento dove sono state imboccate strade differenti, cambiando anche la filosofia adottata in passato, ribaltando vecchie abitudini. La F1-75 nasce via web con uno spettacolo sobrio ed efficace che le rende più giustizia rispetto alle foto rubate circolate alla vigilia. Dopo Binotto e i piloti appare anche il presidente John Elkann: ...