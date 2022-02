Alex piange tra le braccia di Soleil al GF Vip: “Mi sento vuoto e solo” – VIDEO (Di giovedì 17 febbraio 2022) Stamattina Alex Belli, dopo aver abbandonato il suo letto, ha raggiunto Soleil Sorge scoppiando a piangere tra le sue braccia. Nella Casa del Grande Fratello Vip, il ritorno del man ha letteralmente rotto ogni equilibrio. Alex piange tra le braccia di Soleil al GF Vip Soleil ha accolto Alex in lacrime tra le sue braccia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 17 febbraio 2022) StamattinaBelli, dopo aver abbandonato il suo letto, ha raggiuntoSorge scoppiando are tra le sue. Nella Casa del Grande Fratello Vip, il ritorno del man ha letteralmente rotto ogni equilibrio.tra ledial GF Vipha accoltoin lacrime tra le sue... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

lulu_7_8_1 : RT @L_B_1998: B a J nonostante siano amici punto: «Non c’è nulla con lei (Dolores), è solo un gioco non preoccuparti.» e «Non voglio che le… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Soleil Sorge piange per Alex Belli: “Mi sento sola` #AlexBelli #SoleilAnastasiaSorge - _Julie_JL : RT @L_B_1998: B a J nonostante siano amici punto: «Non c’è nulla con lei (Dolores), è solo un gioco non preoccuparti.» e «Non voglio che le… - viperellaqueen : RT @L_B_1998: B a J nonostante siano amici punto: «Non c’è nulla con lei (Dolores), è solo un gioco non preoccuparti.» e «Non voglio che le… - h3avysoulx : RT @L_B_1998: B a J nonostante siano amici punto: «Non c’è nulla con lei (Dolores), è solo un gioco non preoccuparti.» e «Non voglio che le… -