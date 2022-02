Alex Belli scoppia in lacrime nella Casa del GF Vip, si rifugia tra le braccia di Soleil. Il video (Di giovedì 17 febbraio 2022) Altro giro nuovi drammi nella Casa del Grande Fratello Vip, soprattutto da quando Alex Belli è tornato nel reality show di Alfonso Signorini. Il suo arrivo ha infatti creato non poche tensioni tra i gieffini, e soprattutto (come si può immaginare) ha alzato il livello di nervosismo di Soleil Sorge e Delia Duran. Il gieffino però sembra non curarsi troppo delle situazioni che si creano a causa sua e, proprio a distanza di brevissimo tempo dopo il chiarimento con la compagna, è tornato tra le braccia dell’influencer italo-americana. Alex Belli fa la sua mossa e cade di nuovo tra le braccia di Soleil Sorge In queste ore Alex Belli sta portando avanti la soap opera più seguita ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 febbraio 2022) Altro giro nuovi drammidel Grande Fratello Vip, soprattutto da quandoè tornato nel reality show di Alfonso Signorini. Il suo arrivo ha infatti creato non poche tensioni tra i gieffini, e soprattutto (come si può immaginare) ha alzato il livello di nervosismo diSorge e Delia Duran. Il gieffino però sembra non curarsi troppo delle situazioni che si creano a causa sua e, proprio a distanza di brevissimo tempo dopo il chiarimento con la compagna, è tornato tra ledell’influencer italo-americana.fa la sua mossa e cade di nuovo tra lediSorge In queste oresta portando avanti la soap opera più seguita ...

