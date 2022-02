Alex Belli e Delia si chiudono in bagno: si riaccende la passione? -Video (Di venerdì 18 febbraio 2022) A poche ore dal ritorno di Alex Belli nella Casa del GF Vip nasce lo scompiglio, l’attore sembra aver riconquistato una complicità con la moglie e il Video è scottante. … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 18 febbraio 2022) A poche ore dal ritorno dinella Casa del GF Vip nasce lo scompiglio, l’attore sembra aver riconquistato una complicità con la moglie e ilè scottante. … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli Soleil shock 'Chiudo la mia amicizia con Alex Belli'/ 'Lo faccio per Delia e...' La nuova diretta del Grande Fratello Vip si apre con un nuovo capitolo sul triangolo composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge . Nonostante i riavvicinamenti tra marito e moglie, Delia sottolinea di avere ancora molte insicurezze: 'Tutto quello che vedo, quello che c'è stato prima... Non ...

Alessandro Basciano provvedimento al GF Vip, squalificato?/ Signorini: 'Atteggiamenti inaccettbili' Chi ha creduto che a finire a rischio squalifica fosse Delia Duran per aver tolto il microfono in bagno con Alex Belli ha dovuto ricredersi perché a subire il provvedimento disciplinare sarà invece ...

Gf Vip, Lulù cambia idea su Alex Belli: l'attacco a Delia. Ecco cosa ha dichiarato su di lui Il Messaggero GF Vip, Belli-Delia-Soleil: anche l’esperimento è bluff e c’è la conferma L’esperimento di Alfonso Signorini su Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6 per molti è un bluff. Sul web una parte dei telespettatori appare perplessa di fronte alla scena.

Soleil Sorge scarica Alex Belli al GF Vip: “La nostra amicizia è finita” Ovviamente anche quest’ultima puntata del GF Vip 6 non poteva non iniziare dal triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Difatti Alfonso Signorini ha deciso di mettere i tre a confronto, ...

