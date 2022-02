Air France - Klm: guardiamo Ita ma non ci perdiamo il sonno (Di giovedì 17 febbraio 2022) Air France - Klm sta guardando da vicino il processo di vendita di Ita e potrebbe parteciparvi anche attraverso i partner, "ma non ci stiamo perdendo il sonno". Lo ha affermato l'amministratore ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022) Air- Klm sta guardando da vicino il processo di vendita di Ita e potrebbe parteciparvi anche attraverso i partner, "ma non ci stiamo perdendo il". Lo ha affermato l'amministratore ...

Advertising

fisco24_info : Air France-Klm: guardiamo Ita ma non ci perdiamo il sonno: Nel 2021 perdita a 3,3 miliardi, possibile aumento di ca… - giulianifitcisl : RT @FitCisl: Abbiamo chiesto ai rappresentanti del Governo francese di attivarsi per assicurare la sospensione delle procedure di licenziam… - futurwork : RT @Gigadesires: L'aeronautica civile non è una cosa importante per uno Stato, come dimostrano Lufhtansa e Air France che sono in mano a im… - il_bagatto : RT @Gigadesires: L'aeronautica civile non è una cosa importante per uno Stato, come dimostrano Lufhtansa e Air France che sono in mano a im… - LuigiF97101292 : RT @Xavier979: @CottarelliCPI Seguendo la sua logica, Lufhtansa, Air France, Emirates non dovrebbero nemmeno esistere -