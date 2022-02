Aggiornamento GPS, è scontro politico tra Lega e M5S. Sasso: “Il governo provveda direttamente. Siamo già al lavoro con i tecnici del Ministero” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Bagarre politica sull'emendamento al Milleproroghe per l'Aggiornamento delle GPS dopo il no alla misura presentata da Valentina Aprea (che aveva ricevuto l'avallo del governo con riformulazione). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 febbraio 2022) Bagarre politica sull'emendamento al Milleproroghe per l'delle GPS dopo il no alla misura presentata da Valentina Aprea (che aveva ricevuto l'avallo delcon riformulazione). L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Aggiornamento GPS, è scontro politico tra Lega e M5S. Sasso: “Il governo provveda direttamente. Siamo già al lavoro… - MD800216 : RT @LuigiGallo15: Una buona notizia per giovani e precari della scuola. Alle 4 di notte il m5s ha sventato un blitz di Forza Italia e Lega… - mickycaruso : RT @LuigiGallo15: Una buona notizia per giovani e precari della scuola. Alle 4 di notte il m5s ha sventato un blitz di Forza Italia e Lega… - LuigiGallo15 : Una buona notizia per giovani e precari della scuola. Alle 4 di notte il m5s ha sventato un blitz di Forza Italia e… - scuolainforma : Aggiornamento GPS e GAE nel 2022, respinto emendamento proroga validità graduatorie -