Acque profonde, il teaser del film con Ben Affleck e Ana de Armas (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ecco il teaser di Acque profonde, il nuovo thriller di Adrian Lyne con protagonisti Ben Affleck e Ana de Armas, disponibile su Prime Video dal 18 marzo Ecco il teaser trailer di Acque profonde (Deep Water), il nuovo thriller dell’acclamato regista britannico Adrian Lyne, con Ben Affleck e Ana de Armas, disponibile su Prime Video dal 18 marzo. Basato sull’omonimo romanzo di Patricia Highsmith, Acque profonde è il primo film diretto da Lyne a vent’anni dal successo mondiale delle sue precedenti pellicole, tra cui Proposta indecente, Infedele e Attrazione fatale. Cast Oltre ai protagonisti Ben Affleck e Ana de Armas, fanno parte del cast ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ecco ildi, il nuovo thriller di Adrian Lyne con protagonisti Bene Ana de, disponibile su Prime Video dal 18 marzo Ecco iltrailer di(Deep Water), il nuovo thriller dell’acclamato regista britannico Adrian Lyne, con Bene Ana de, disponibile su Prime Video dal 18 marzo. Basato sull’omonimo romanzo di Patricia Highsmith,è il primodiretto da Lyne a vent’anni dal successo mondiale delle sue precedenti pellicole, tra cui Proposta indecente, Infedele e Attrazione fatale. Cast Oltre ai protagonisti Bene Ana de, fanno parte del cast ...

crypicciau17 : RT @unissonss: Stiamo tutti navigando in acque profonde? - larryis42074386 : RT @unissonss: Stiamo tutti navigando in acque profonde? - kingbbizzlee : RT @unissonss: Stiamo tutti navigando in acque profonde? - unissonss : Stiamo tutti navigando in acque profonde? - Armando43916959 : RT @Terra_Pianeta: Maaa voi lo conoscete il fenomeno della 'Scacchiera di Poseidone'? (Scacco matto al Kraken... Non è vero, non si chiama… -