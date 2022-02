Zaniolo alla Juventus? L’indizio social che spiazza tutti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Juventus ha sempre apprezzato Zaniolo e a giugno l’attaccante azzurro potrebbe diventare bianconero. L’indizio social conferma tutto. Zaniolo dalla Roma alla Juventus? Ipotesi non così impossibile sia perché parliamo di un giocatore che i bianconeri hanno sempre stimato sia per il messaggio mandato dallo stesso esterno giallorosso. Andiamo a vedere di cosa si tratta. LaPresseLe parole di Thiago Pinto, general manager della Roma, sono state piuttosto chiare: nessuno può confermare la presenza di Zaniolo in giallorosso anche nella prossima stagione. Una dichiarazione che ha fatto accendere la speranza della Juventus. Paola Di Benedetto in reggiseno e mutandine: “Sei una dea, ma come fai?” A giugno, infatti, la società ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laha sempre apprezzatoe a giugno l’attaccante azzurro potrebbe diventare bianconero.conferma tutto.Roma? Ipotesi non così impossibile sia perché parliamo di un giocatore che i bianconeri hanno sempre stimato sia per il messaggio mandato dallo stesso esterno giallorosso. Andiamo a vedere di cosa si tratta. LaPresseLe parole di Thiago Pinto, general manager della Roma, sono state piuttosto chiare: nessuno può confermare la presenza diin giallorosso anche nella prossima stagione. Una dichiarazione che ha fatto accendere la speranza della. Paola Di Benedetto in reggiseno e mutandine: “Sei una dea, ma come fai?” A giugno, infatti, la società ...

