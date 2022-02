Zaccagni, l’agente: «Mi sarebbe piaciuto vederlo al Napoli, c’era già l’accordo» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) l’agente dell’esterno della Lazio Zaccagni ha parlato della possibilità in passato che il calciatore vestisse la maglia del Napoli Fausti Pari, agente tra gli altri di Mattia Zaccagni, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della possibilità passata che l’esterno della Lazio vestisse la maglia del Napoli. LA TRATTATIVA – «Mi sarebbe piaciuto vedere Zaccagni a Napoli, è la società che lo ha trattato prima di tutte, a gennaio scorso era fatta, poi le cose sono cambiate. c’era l’accordo tra calciatore e società, tra i club non so come erano rimasti. Ora sta facendo molto bene alla Lazio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022)dell’esterno della Lazioha parlato della possibilità in passato che il calciatore vestisse la maglia delFausti Pari, agente tra gli altri di Mattia, ai microfoni di Radio Kiss Kissha parlato della possibilità passata che l’esterno della Lazio vestisse la maglia del. LA TRATTATIVA – «Mivedere, è la società che lo ha trattato prima di tutte, a gennaio scorso era fatta, poi le cose sono cambiate.tra calciatore e società, tra i club non so come erano rimasti. Ora sta facendo molto bene alla Lazio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

