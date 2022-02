WWE: Ascolti in rialzo per NXT 2.0 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La scorsa notte su Syfy è andato in onda la puntata speciale di NXT 2.0, Vengeance Day che ha offerto diversi buoni incontri al suo interno. Lo show ha fatto registrare un totale di 525.000 Ascolti e per quanto riguarda la fascia demografica 18-49 il rating è stato di 0.11. Ascolti in risalita Buone notizie quindi per quanto riguarda gli Ascolti per NXT 2.0 che vede una crescita negli Ascolti di ben 125.000 spettatori rispetto ai 400.000 totali fatti registrare la scorsa settimana, l’aumento riguarda anche la fascia 18-49 che la settimana precedente era pari a 0.07. Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La scorsa notte su Syfy è andato in onda la puntata speciale di NXT 2.0, Vengeance Day che ha offerto diversi buoni incontri al suo interno. Lo show ha fatto registrare un totale di 525.000e per quanto riguarda la fascia demografica 18-49 il rating è stato di 0.11.in risalita Buone notizie quindi per quanto riguarda gliper NXT 2.0 che vede una crescita neglidi ben 125.000 spettatori rispetto ai 400.000 totali fatti registrare la scorsa settimana, l’aumento riguarda anche la fascia 18-49 che la settimana precedente era pari a 0.07.

