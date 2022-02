West Side Story, su Disney+ il musical di Steven Spielberg candidato a sette Premi Oscar (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arriva su Disney+ West Side Story, il musical di Steven Spielberg candidato a sette Premi Oscar, tra cui Miglior film, Miglior regia e Miglior attrice non protagonista, e vincitore di tre Golden Globe West Side Story (leggi qui la nostra recensione), il musical diretto dal Premio Oscar Steven Spielberg, arriverà su Disney+ il 2 marzo. Inoltre, lo speciale di un’ora di ABC Something’s Coming: West Side Story – A Special Edition of 20/20 è già disponibile sulla piattaforma streaming. I ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arriva su, ildi, tra cui Miglior film, Miglior regia e Miglior attrice non protagonista, e vincitore di tre Golden Globe(leggi qui la nostra recensione), ildiretto dal, arriverà suil 2 marzo. Inoltre, lo speciale di un’ora di ABC Something’s Coming:– A Special Edition of 20/20 è già disponibile sulla piattaforma streaming. I ...

