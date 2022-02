West Ham, nuovo ruolo per lo storico capitano Noble (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il West Ham è in trattativa con il suo storico capitano Mark Noble per continuare insieme sotto un'altra veste. Il 34enne centrocampista,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) IlHam è in trattativa con il suoMarkper continuare insieme sotto un'altra veste. Il 34enne centrocampista,...

Ultime Notizie dalla rete : West Ham Inghilterra, il West Ham prova a blindare un big Commenta per primo Il West Ham è al lavoro per blindare uno dei suoi pezzi pregiati. Secondo quanto riportato dall' Evening Standard infatti, gli Hammers stanno trattando il rinnovo di Jarrod Bowen , esterno offensivo ...

Champions, Psg - Real Madrid 1 - 0: Messi sbaglia un rigore, decide Mbappé al 94' Bilbao - Espanyol 2 - 1 CALCIO - COPPA ITALIA 21:00 Inter - Roma 2 - 0 CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:45 West Ham - Watford 1 - 0 20:45 Newcastle - Everton 3 - 1 21:00 Burnley - Man. Utd 1 - 1

West Ham, club a lavoro per blindare la stella Jarrod Bowen: è in scadenza nel 2025 TUTTO mercato WEB Chelsea su Rice: arriva un... consiglio Come riporta Mail, l'ex difensore del Chelsea Glen Johnson ha dichiarato che i Blues dovrebbero ingaggiare la il talentuoso centrocampista inglese del West Ham Declan Rice, 23 anni, al posto di ...

West Ham, la dirigenza è al lavoro per il rinnovo di Bowen Il West Ham vuole blindare Bowen. L’attuale contratto che lega l’esterno offensivo e il West Ham scadrà a giugno 2025, ma la dirigenza del club inglese non vuole farsi trovare impreparata e punta già ...

