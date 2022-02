Wanda Nara, il racconto social che colpisce nell’anima: “Mi fa male…” – FOTO (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La procuratrice sportiva Wanda Nara commuove il suo pubblico con una toccante storia, l’appello della showgirl al suo affezionato pubblico. Wanda Nara è una nota attrice, showgirl e procuratrice sportiva.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La procuratrice sportivacommuove il suo pubblico con una toccante storia, l’appello della showgirl al suo affezionato pubblico.è una nota attrice, showgirl e procuratrice sportiva.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Lo sfogo di Wanda Nara: "Il bullismo nasce dai genitori" Corriere dello Sport.it Wanda Nara si sfoga: "Bullismo è colpa dei genitori". La reazione dei followers Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante argentino del PSG, Mauro Icardi, si è duramente sfogata su Instagram sul delicato tema del bullismo pubblicando la foto di un bambino finito in ospedale a ...

Lo sfogo di Wanda Nara: "Il bullismo nasce dai genitori" Su Instagram Wanda Nara ha invitato tutti a riflettere sul tema del bullismo. Postando lo scatto di un bambino finito in ospedale a causa di violenze da parte dei suoi compagni, la moglie-agente di ...

