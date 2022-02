Walter Ricciardi: figli, moglie, curriculum e carriera da attore del consulente del ministro della Salute Roberto Speranza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Chi è Walter Ricciardi, il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e professore di Igiene presso l’università Cattolica. Walter Ricciardi: biografia e curriculum del consulente del ministro della Salute Roberto Speranza Gualtiero “Walter” Ricciardi è nato a Napoli il 17 aprile 1958 e ha 62 anni. Il consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha avuto un passato da attore. Dopo aver concluso la parentesi vissuta nel mondo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Chi è, ildele professore di Igiene presso l’università Cattolica.: biografia edeldelGualtiero “è nato a Napoli il 17 aprile 1958 e ha 62 anni. Ildel, ha avuto un passato da. Dopo aver concluso la parentesi vissuta nel mondo ...

Advertising

La7tv : #lariachetira Francesco Borgonovo (La Verità) risponde a Walter Ricciardi sul #vaccino obbligatorio per gli #over50… - Habanerorange : RT @rutilibus: ?? OSA deposita QUERELA nei confronti del Dott. Gualtiero (detto Walter) RICCIARDI per le sue affermazioni illusorie e poco… - zangry73 : RT @rutilibus: ?? OSA deposita QUERELA nei confronti del Dott. Gualtiero (detto Walter) RICCIARDI per le sue affermazioni illusorie e poco… - fa39893147 : RT @rutilibus: ?? OSA deposita QUERELA nei confronti del Dott. Gualtiero (detto Walter) RICCIARDI per le sue affermazioni illusorie e poco… - Vale339Vale : RT @rutilibus: ?? OSA deposita QUERELA nei confronti del Dott. Gualtiero (detto Walter) RICCIARDI per le sue affermazioni illusorie e poco… -