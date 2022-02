Von der Leyen svela l’obiettivo Usa: rifilarci il gas liquefatto. Cinque riflessioni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb – Ursula von der Leyen afferma che l’Unione europea è ora in grado di fare a meno del gas naturale russo. Come è possibile? Perché può contare su quello liquefatto, con oltre 120 navi che lo trasportano arrivate a gennaio e oltre 200 in arrivo. Di conseguenza l’Europa è ora “al sicuro”, nel caso in cui la Russia dovesse bloccare le forniture. E’ quanto reso noto dal presidente della Commissione Ue, intervenuto al Parlamento europeo di Strasburgo. Ursula von der Leyen e “l’indipendenza dal gas russo” “Abbiamo esaminato tutte le possibili perturbazioni se la Russia sceglie di usare l’energia come leva di pressione e posso dire che per questo inverno siamo al sicuro”, ha dichiarato von der Leyen. “Con gli Stati membri abbiamo messo a punto misure di emergenze che possiamo mettere in campo se si arriva a una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb – Ursula von derafferma che l’Unione europea è ora in grado di fare a meno del gas naturale russo. Come è possibile? Perché può contare su quello, con oltre 120 navi che lo trasportano arrivate a gennaio e oltre 200 in arrivo. Di conseguenza l’Europa è ora “al sicuro”, nel caso in cui la Russia dovesse bloccare le forniture. E’ quanto reso noto dal presidente della Commissione Ue, intervenuto al Parlamento europeo di Strasburgo. Ursula von dere “l’indipendenza dal gas russo” “Abbiamo esaminato tutte le possibili perturbazioni se la Russia sceglie di usare l’energia come leva di pressione e posso dire che per questo inverno siamo al sicuro”, ha dichiarato von der. “Con gli Stati membri abbiamo messo a punto misure di emergenze che possiamo mettere in campo se si arriva a una ...

