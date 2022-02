Von der Leyen | ' se Mosca taglia forniture gas siamo pronti'

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Abbiamo esaminato tutte le possibili perturbazioni se la Russia sceglie di usare l'energia come leva di pressione e posso dire che per questo invernoal sicuro". Lo ha detto la presidente della ...

HuffPostItalia : Von der Leyen: 'Se la Russia attaccasse l'Ucraina dall'Ue sanzioni in 48 ore' - Agenzia_Italia : ?? Intervista dell'AGI (insieme a un ristretto gruppo di agenzie internazionali) a @vonderleyen: 'Se attacca possiam…

Mentre il ministero della Difesa russo fa circolare le immagini dei mezzi blindati che lasciano la Crimea , a Bruxelles i ministri della Difesa dei Paesi Nato si riuniscono per discutere di strategie ...Lo ha detto la presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen alla plenaria di Strasburgo. "Con gli stati membri abbiamo messo a punto misure di emergenze che possiamo mettere in campo se si ...BRUXELLES (Reuters) – La Russia deve ancora dimostrare di essere pronta a disinnescare la crisi in Ucraina, secondo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, mentre i militari ...Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla sessione plenaria del Parlamento Ue, aggiungendo che "durante le ultime settimane abbiamo esaminato tutte le possibili ...