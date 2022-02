Volvo Trucks guida il mercato dei veicoli elettrici in Europa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I nuovi dati di mercato 2021 incoronano Volvo Trucks come leader di mercato dei veicoli elettrici con una quota del 42%. Nel 2021 l’azienda ha ricevuto ordini, comprese lettere di intento all’acquisto, per più di 1.100 veicoli elettrici in tutto il mondo. Il settore internazionale degli autotrasporti sta attraversando una fase di transizione verso un futuro più sostenibile, come dimostra la crescita delle vendite di veicoli elettrici pesanti a batteria, in cui l’Europa ricopre una posizione di spicco. Un numero sempre maggiore di veicoli completamente elettrici per applicazioni pesanti è ora operativo nel traffico commerciale. Le statistiche del gruppo di analisi di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I nuovi dati di2021 incoronanocome leader dideicon una quota del 42%. Nel 2021 l’azienda ha ricevuto ordini, comprese lettere di intento all’acquisto, per più di 1.100in tutto il mondo. Il settore internazionale degli autotrasporti sta attraversando una fase di transizione verso un futuro più sostenibile, come dimostra la crescita delle vendite dipesanti a batteria, in cui l’ricopre una posizione di spicco. Un numero sempre maggiore dicompletamenteper applicazioni pesanti è ora operativo nel traffico commerciale. Le statistiche del gruppo di analisi di ...

