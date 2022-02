“Volti Silenziosi” | il nuovo singolo della cantautrice gardesana Aua

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “In passato persone meravigliose hanno creduto in me e nelle mie canzoni, ma sono certa di non aver fatto abbastanza per ringraziarle” Da venerdì 11 febbraio è disponibile in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “” (Believe International), ilAua all’interno del progetto “Aua+DiVision” in collaborazione con il musicista e visual designer TheFD. Il sound elettronico di “” è caratterizzato da synth e chitarre ipnotiche, un beat deciso su voce melodica ma incalzante che racconta l’isolamento personale o sociale e spinge a un cambiamento. Aua è unapop che entra nel mood alternative con il musicista e visual ...