Volta ao Algarve 2022: tutto facile in volata per Fabio Jakobsen, quinto Michele Gazzoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un arrivo ormai classico quello di Lagos per la Volta ao Algarve, un traguardo amato da Fabio Jakobsen che ancora una Volta ha messo la sua firma in terra portoghese. È tripletta nella prima frazione della corsa lusitana (si era già imposto nel 2019 e nel 2020) per il fenomeno olandese: non c'è scampo in volata, terzo successo stagionale per lui. La tappa inaugurale vede quattro uomini andare in fuga nella prima fase: Hugo Nunes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), João Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados), Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi) e Fábio Marcelo Pinto Oliveira (ABTF-Feirense). Il plotone non ha lasciato però un margine importante, tenendo sotto controllo gli attaccanti. Nella seconda parte di gara si è alzato il vento laterale, così come il ritmo nel gruppo:

