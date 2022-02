Volley, Piacenza-Padova in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tutto pronto per Gas Sales Bluenergy Piacenza-Kioene Padova, recupero della quarta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. La formazione piacentina va a caccia dei tre punti per provare a guadagnare qualche posizione e avvicinarsi alle big di campionato. Dall’altra parte ci sarà però l’ostica formazione veneta, ottava in classifica con quattro punti in meno di Piacenza ma con una partita in più. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 16 febbraio al Pala Banca di Piacenza. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. FORMULA E REGOLAMENTO Superlega ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tutto pronto per Gas Sales Bluenergy-Kioene, recupero della quarta giornata di ritorno del campionato didimaschile. La formazione piacentina va a caccia dei tre punti per provare a guadagnare qualche posizione e avvicinarsi alle big di campionato. Dall’altra parte ci sarà però l’ostica formazione veneta, ottava in classifica con quattro punti in meno dima con una partita in più. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 16 febbraio al Pala Banca di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. FORMULA E REGOLAMENTO...

Advertising

mmni3014 : RT @pallavolopadova: ?? Domani sera alle 19.30 i bianconeri scendono in campo nell’ostico PalaBanca dove affronteranno la Gas Sales Piacenza… - lovlyou : RT @pallavolopadova: ?? Domani sera alle 19.30 i bianconeri scendono in campo nell’ostico PalaBanca dove affronteranno la Gas Sales Piacenza… - fanofran : RT @pallavolopadova: ?? Domani sera alle 19.30 i bianconeri scendono in campo nell’ostico PalaBanca dove affronteranno la Gas Sales Piacenza… - Queensawan : RT @pallavolopadova: ?? Domani sera alle 19.30 i bianconeri scendono in campo nell’ostico PalaBanca dove affronteranno la Gas Sales Piacenza… - bottolosangels : RT @pallavolopadova: ?? Domani sera alle 19.30 i bianconeri scendono in campo nell’ostico PalaBanca dove affronteranno la Gas Sales Piacenza… -