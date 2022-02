Volley | Firenze-Scandicci in tv oggi | orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tutto pronto per Il Bisonte-Savino Del Bene, recupero della tredicesima giornata di andata del campionato diA1. Primo derby toscano al Palazzo Wanny di, inaugurato dieci giorni fa. Le ragazze di coach Bellano proveranno a sfruttare il campo di casa per strappare qualche punto alla forte squadra di Barbolini, al momento seconda in classifica a tre punti dalla capolista Monza e a pari merito con Conegliano, che però ha giocato due partite in meno. Chi conquisterà il successo? L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 16 febbraio. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA FORMULA E REGOLAMENTOA1 ...